Londrina EC não 'joga a toalha' e refaz contas para próximos jogos no quadrangular

Sem vitória, na lanterna do grupo e com poucas chances matemáticas de acesso. Este é o cenário do Londrina no quadrangular decisivo da Série C. Apesar da situação delicada, o Tubarão evita "jogar a toalha" e garante estar ainda vivo na briga pelo acesso.







O 2 a 2 com o Ypiranga, no sábado, no estádio do Café , complicou mais a vida do Alviceleste no Brasileiro. Com o fim do primeiro turno, o LEC tem apenas um ponto e segura a lanterna da chave.

Serão mais três jogos no returno, sendo duas partidas fora de casa, e o Tubarão terá que somar os nove pontos para conseguir voltar à Série B em 2025. A classificação pode até vir com uma pontuação menor, mas dependerá dos resultados dos adversários.







Pela média dos últimos anos, 10 pontos são suficientes para ficar ao menos em segundo lugar do grupo. Mas existem exceções. No ano passado, o Operário subiu com sete pontos. O time de Ponta Grossa terminou o primeiro turno com três pontos e buscou mais quatro no returno.

Outro exemplo que dá esperanças ao Tubarão é o Amazonas. A equipe de Manaus perdeu os dois primeiros jogos do quadrangular em 2023 e depois emendou quatro vitórias seguidas e terminou em primeiro lugar do grupo, com 12 pontos.





Subiram para a Série B no ano passado, o Brusque, com 13 pontos, e o Operário, com sete, em um grupo, e na outra chave, o Amazonas, com 12, e o Paysandu, com 10.





Para o site Chance de Gol, o LEC tem apenas 7% de probabilidade de conseguir o acesso. Para seguir vivo, o Tubarão terá que vencer o Ypiranga, no domingo (22), às 18h30, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Depois recebe a Ferroviária, no dia 29, no estádio do Café, e, no dia 5, encara o Athletic, em Minas Gerais.





