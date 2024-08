Londrina EC pode garantir classificação para a segunda fase do Brasileirão na próxima rodada

Apesar de vir de três empates seguidos na Série C, o Londrina está perto da classificação para a segunda fase do Brasileiro. Após os resultados da 17ª rodada, o Alviceleste se manteve em sétimo lugar e precisa de uma vitória nos dois últimos jogos para garantir a sua passagem para o quadrangular final.







O 0 a 0 com o Figueirense - antes havia ficado no 0 a 0 também com Ferroviária e Floresta - aliado às derrotas do Remo e do Tombense encaminharam a vaga do LEC entre os oito primeiros. O Tubarão manteve a diferença de três pontos para o Figueirense, atual oitavo colocado: 26 a 23. E abriu quatro pontos dos três times mais próximos do G8: Remo, Náutico e Tombense.

O Londrina enfrenta o Remo, no sábado (17), em Belém, e na última rodada recebe o Náutico, no estádio do Café, no dia 24. Se ganhar um dos dois jogos, chega a 29 pontos e não poderá ser mais alcançado nem por Remo, Náutico e Tombense, que somariam no máximo 28.





Mesmo que perca para o Remo na capital paraense, o LEC vai permanecer no G8 e dependeria só dele na rodada final. Neste cenário, seria obrigado a vencer no Náutico em casa para não correr o risco de ficar de fora da briga pelo acesso.

O Náutico que pode chegar vivo na última rodada no Café. O time pernambucano venceu o líder Botafogo por 2 a 0 e volta a jogar em casa na próxima rodada diante do Ferroviário. Em caso de vitória, o Náutico subirá para 25 pontos e, se o Londrina perder em Belém, permaneceria com 26 e teria o confronto direto com os pernambucanos por uma vaga no quadrangular.





O LEC pode até se classificar com dois empates, mas aí dependeria de outros resultados nas duas rodadas finais.





