Londrina: grupo de batalhas de rima aponta abordagem agressiva da polícia

O grupo responsável pela organização das batalhas de rima em Londrina relatou uma abordagem agressiva feita por policiais durante um dos encontros, no dia 20 de agosto, em uma praça na zona leste da cidade.





De acordo com relatos de membros do grupo, durante o evento, que reuniu cerca de 500 jovens, policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) e da Polícia Civil chegaram ao local com armas apontadas na direção dos participantes. A organização disse que diversos jovens sofreram empurrões, ameaças e ofensas, assim como tiveram os rostos fotografados.

Publicidade

Publicidade





Segundo o grupo, as batalhas de rimas acontecem em pontos diferentes da cidade. No caso relatado, a “Batalha da Leste” estava marcada para acontecer em uma praça da avenida dos Pioneiros com a presença de mais de 500 jovens, além de famílias que estavam no local com crianças. Pouco antes do início, a polícia teria chegado ao local para uma ação.





“De um lado apareceu a Rotam com armas de grosso calibre em punho voltados para esses jovens e por outro lado surgiu a Polícia Civil com armas sendo apontadas para a cara dos jovens que ali estavam”, relatou o grupo.

Publicidade





“Vários jovens relataram agressividade ao serem abordados com xingamentos, empurrões e ameaças”, ressaltou a organização. Além disso, os participantes teriam tido os rostos e tatuagens fotografados. De acordo com o grupo, após a abordagem dos jovens, os policiais também vasculharam todo o espaço.





Na sequência do relato, policiais teriam dito aos organizadores que a abordagem fazia parte de uma operação motivada por denúncias de tráfico de drogas feita por vizinhos. Após não encontrarem drogas no local, o evento foi retomado.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: