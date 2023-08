Londrina inaugura a primeira Sala da Mulher Empreendedora do Estado

Após a inauguração do espaço, terá início a 1ª Feira da Mulher Empreendedora, que vai reunir 60 expositoras com produtos e serviços diversos.

A iniciativa, que acontece em parceria com o Sebrae/PR, tem como objetivo fornecer suporte e orientação a todas as mulheres de Londrina, auxiliando-as na formalização e no desenvolvimento de seus micro e pequenos negócios rumo ao sucesso.





A inauguração da Sala da Mulher Empreendedora está marcada para às 9h30 na sede da SMPM, localizada na rua Valparaíso, esquina com a Avenida Higienópolis. A 1ª Feira da Mulher Empreendedora estará aberta ao público até às 17h, na Praça Júlio do Amaral Neto, também conhecida como Praça do Mercado Guanabara.

Liange Doy Fernandes, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, mencionou que a ideia de criar a Sala da Mulher Empreendedora na SMPM surgiu do Sebrae/PR, devido às atividades realizadas no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), que promovem a autonomia financeira e a geração de renda entre as participantes.





“A adesão das mulheres aos nossos cursos tem sido muito grande e, por isso, é uma oportunidade para nós e para o Sebrae, de fortalecermos o empreendedorismo feminino em Londrina”, citou.



Essa será a primeira Sala da Mulher Empreendedora no estado do Paraná e a terceira no país. “Para a mulher que deseja empreender, ter o apoio técnico da SMPM e do Sebrae é importante para que a atuação seja mais assertiva, desde o início. Ou seja, para que ela saiba como precificar seu produto, como vender e assim assegure a sustentabilidade do seu negócio”, acrescentou Fernandes.