Mulher se engasga com torresmo em Arapongas; saiba o que fazer nesses casos

Uma mulher de 41 anos engasgou após ingerir um pedaço de torresmo e teve que ser atendida por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), além de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). O caso foi registrado em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na última quarta-feira (9).





O filho da vítima, de cerca de 10 anos, ligou para o número 190 e disse ter percebido que sua mãe estava com falta de ar após comer o alimento. Com o relato, a equipe de médicos se deslocou imediatamente até o endereço e encontrou a mulher com as duas mãos posicionadas no pescoço, além do rosto avermelhado, os lábios roxos e em estado de choque.

Publicidade

Publicidade





Segundo os policiais, a vítima apresentava, também, sinais visíveis de asfixia. Os agentes, então, fizeram as manobras de Heimlich, que desobstruíram as vias aéreas da mulher. Com isso, a vítima voltou a respirar e mostrou estar melhor: a boca voltou à coloração normal e o rosto não estava mais vermelho.





Mesmo com o atendimento, os policiais acionaram a equipe do Samu. Os socorristas foram até a residência da mulher e a encaminharam para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Arapongas. No trajeto, a vítima informou que estava sentindo vontade de vomitar e expeliu o pedaço de torresmo.

Publicidade