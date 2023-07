Londrina: influenciadora que sofreu tentativa de feminicídio enfrenta sequelas físicas e mentais

Vítima de uma tentativa de feminicídio há quase dois meses, Daniele Gonçalves, 32, ainda sofre com as sequelas físicas e mentais deixadas pelo crime. Em entrevista à FOLHA, Leoneide Cavalcante, 63, mãe da influenciadora digital, conta que a filha precisa tomar medicamentos para ansiedade e depressão e que a rotina é voltada para consultas e fisioterapia. Além disso, a jovem não consegue movimentar o braço e a mão direitos e precisa de ajuda em tempo integral.





No dia 9 de maio, Daniele Gonçalves foi atingida por diversos golpes de facão enquanto chegava em sua casa, na região central de Londrina. Gabriel de Faveri, 26, com quem teve um breve relacionamento, atacou a vítima com golpes no rosto e braço. Faveri foi preso dois dias depois, em Maringá (Noroeste), e transferido no dia 18 de maio para o Complexo Médico Penal de Pinhais, após o juiz ter deferido o pedido de incidente de insanidade mental protocolado pela defesa.

De acordo com João Batista Cardoso, que representa o acusado, ele permanece internado e está passando por consultas e tratamentos psiquiátricos. Não há prazo determinado para que os laudos oficiais sejam concluídos. Enquanto isso, o processo segue suspenso.





Cavalcante relata que a filha vem melhorando aos poucos, mas que há dias em que ela fica deprimida e chora. Segundo a mãe, ela toma remédios para controlar a ansiedade e a depressão e, por vezes, precisa de medicamentos para conseguir dormir.





