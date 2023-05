Faveri é indiciado por tentativa de homicídio qualificado contra influenciadora de Londrina

Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, 26, foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio qualificado contra Daniele Cavalcante Gonçalves, 32. O crime foi cometido no dia 9 de maio.





Com o inquérito policial concluído, foram adicionados quatro qualificadores: motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e pela condição de mulher em situação de violência doméstica e familiar. Se condenado por todos os crimes, Faveri pode pegar de 20 a 30 anos de prisão.

Publicidade

Publicidade





Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta sexta-feira (19), Carla Gomes, delegada da Delegacia da Mulher de Londrina, afirmou que durante a investigação foram coletados diversos elementos que levaram à conclusão do inquérito. Segundo a delegada, ele tem um histórico de violência doméstica contra a vítima, tanto de agressões físicas quanto psicológicas, mesmo ela não tendo registrado ocorrências anteriores contra ele.





“Motivado por ciúme, ele queria saber com quem ela estava falando, tentava olhar o celular e até teria rasgado as roupas dela. Toda essa vida pregressa deles, o histórico do relacionamento até o momento da perseguição, da troca de mensagens entre eles momentos antes do crime, em que ele pergunta se ela não quer mais [ficar com ele] e ela não responde, assim como o próprio ato, a crueldade, ele ter pego o facão para quebrar o vidro [do carro], arrancado ela pelas pernas, arrastado na calçada e desferido os golpes”, detalhou a delegada.



Publicidade





Apesar da defesa de Faveri alegar que ele estava em um surto, Gomes ressaltou que o crime foi premeditado. “Pelo fato de ele ter vendido o carro que usava um dia antes do crime, por ter perseguido a vítima e por estar com o facão dentro do carro, a gente acredita que todos esses elementos demonstram que essa era a intenção dele”, explicou.







LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA: