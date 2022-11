Londrina inicia festividades de Natal com passarela sobre o Lago Igapó II

Na noite de quinta-feira (17), a contagem regressiva para iluminação da árvore de Natal sobre o Lago Igapó II foi acompanhada por milhares de pessoas. O vice-prefeito, João Mendonça, e o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, foram os responsáveis por apertar o botão que deu início às comemorações natalinas em Londrina.

Além da grande árvore, os quase 200 metros de passarela ficaram iluminados incluindo os portais da entrada e saída. Eles fazem alusão à passagem do ano de 2022 para a chegada de 2023. “O prefeito Marcelo Belinati quer esse seja o melhor Natal de Londrina. Nosso município recebe a todos, moradores e visitantes, que vêm conhecer os encantos da nossa querida cidade”, declarou Canziani. Publicidade Publicidade

Uma das pessoas que estavam ansiosas para atravessar a inédita passarela sobre o lago, Regiane dos Santos, moradora do Jardim Bandeirantes, foi a primeira pessoa a passar pela catraca e cumpriu a promessa que tinha feito ano passado. Ela queria ser a primeira pessoa da fila. “Como ano passado eu não pude vir, porque eu tinha me machucado, prometi que seria a primeira da fila nesse ano. Eu amei. Londrina estava precisando disso”, declarou a moradora que chegou às seis da noite, para garantir o primeiro lugar. Ao todo, 1.373 pessoas passaram na roleta para atravessarem a passarela do Natal.

A partir de agora, a circulação de visitantes pela passarela está liberada diariamente das 18h às 22h. A rua Joaquim de Matos Barreto, que fica em frente à entrada da passarela, vai ficar interditada para a circulação de veículos também neste mesmo horário, das 18h às 22h. Os pedalinhos, que agora contam com luz de LED, também ficarão a disposição da população a partir de agora até as 22h. Publicidade Publicidade

O passeio no ônibus panorâmico foi outra atração com grande procura na primeira noite do Natal de Londrina. De acordo com a empresa responsável pela administração dos passeios motorizados, 285 pessoas entre crianças e adultos, circularam por ruas e avenidas decoradas. A expectativa da empresa, é que a procura aumente, principalmente devido à extensão do horário do comércio até às 22 horas.

O horário mais estendido fica por conta dos passeios motorizados. Eles iniciam às 18h e enceram as viagens à meia-noite, tanto para os ônibus que embarcam de frente ao Iate Club, quanto para o trenzinho que circula a Avenida Saul Elkind. Publicidade

Apesar do grande público, não houve aglomeração de pessoas. Neste ano, as barracas com a venda de produtos foram direcionadas na rua lateral ao lago, deixando a calçada da Avenida Higienópolis exclusiva para o fluxo de pessoas. Segundo a Guarda Municipal, não houve imprevisto na primeira noite de celebração. “Avaliamos que foi positivo esse primeiro dia. Apesar do grande público, não tivemos ocorrência”, avaliou o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos. Publicidade



Confira os demais pontos iluminados:

Publicidade



Prefeitura e Câmara de vereadores; Feira da Lua (praça Maria Thereza Vieira); Publicidade Publicidade Rotatória do Parque das Indústrias, região sul; Praça Nishinomyia, região leste; Publicidade Rotatória da Santos Dumont com JK; Rotatório do Moringão; Publicidade Praça das Bandeiras; Rua Sergipe; Praça em frente ao Santuário Nossa Senhora Aparecida; Praça do Centro Esportivo Maria Cecilia, região norte; Praça do jardim Leonor, região oeste; Rotatória da avenida Maritacas com Nova Londrina, região leste; Praça do jardim Bandeirantes, região oeste; Rotatória da praça do Rotary; Rotatória do shopping Aurora e Ponte de Guarda-chuvas.



Além do vice-prefeito João Mendonça e do presidente da Codel, Alex Canziani, prestigiaram a abertura do Natal de Londrina, os secretários de Governo, João Luiz Martins Esteves; de Agricultura e Abastecimento, Régis Choucino; de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, do Idoso, Andrea Ramondini; o chefe de gabinete, Moacir Sgarioni; o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez; representantes da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).





