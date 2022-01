Londrina instala três placas indicativas por onde passa o Trópico de Capricórnio

“Nós, da Codel, acompanhamos essa iniciativa de perto, e ficamos bastante satisfeitos com o resultado. As placas feitas pela CMTU ficaram bonitas e informativas, e certamente serão fotografadas pelas pessoas que passarem por esses locais e compartilhadas nas redes sociais, contribuindo para que Londrina seja divulgada de maneira positiva”, disse.

De acordo com a vereadora professora Sonia Gimenez, a ideia de criar marcos para sinalizar o Trópico de Capricórnio foi inspirada no fato de que outros municípios da região, como Arapongas, possuem totens e monumentos alusivos à linha geográfica.

Planejadas e confeccionadas pela CMTU, as placas foram instaladas pelo órgão. Anteriormente, os professores Luciano Gomes e Osvaldo Pereira Neto, do departamento de Geociências da UEL, haviam coordenado as atividades de identificação e localização dos pontos geográficos, tendo feito uso de equipamentos de GPS.

Trópicos







Em paralelo à linha do Equador, os mapas-múndi possuem duas outras linhas imaginárias traçadas no sentido horizontal: ao norte, fica o Trópico de Câncer, enquanto o Trópico de Capricórnio se localiza no Hemisfério Sul. Ambos possuem latitudes específicas: o Trópico de Câncer está a 23º27′ N (23 graus e 27 minutos norte), enquanto o Trópico de Capricórnio se situa a 23º27′ S (23 graus e 27 minutos sul).





Todas as regiões que se encontram entre os trópicos são chamadas de intertropicais, ao passo que as localidades situadas ao norte ou ao sul deles são conhecidas como subtropicais. Durante os equinócios de primavera e outono, ocorre o zênite solar, que é quando a luz do Sol incide de maneira completamente vertical sobre os Trópicos, fazendo com que as sombras de pessoas, animais e objetos não estejam visíveis nesses momentos.