Londrina vai promover ações de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes

Para a secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali, a conscientização é o caminho para alertar o público, principalmente para a seriedade dessas ocorrências e salientando que são crimes graves. "Em sua maioria, os atos são cometidos por pais, padrastos ou pessoas bem próximas e de convivência. Por isso, sempre procuramos falar do assunto e esse período do ano vem para ampliar o alcance do trabalho feito na cidade”.

"Em nome do Conselho, chamo toda a comunidade para participar; incentivamos as escolas da rede pública e privada e todos os espaços possíveis de convivência entre crianças e adolescentes. Temos que continuar combatendo a violência e os eventos são nesse contexto de debate, proposições e para agregar forças”, destacou Melo.

O presidente do CMDCA, Cláudio Melo, explica que a semana repleta de ações e reflexões sobre a temática é importante, principalmente, porque faz com que, muitas vezes, crianças e adolescentes cheguem até os serviços de apoio para denunciar abusos e violências.

Para além da atividade principal, como parte das campanhas "Faça Bonito - proteja nossas crianças e adolescentes" e Maio Laranja, uma série de panfletagens e divulgação vai acontecer durante a semana do dia 18, com ações entre os dias 13 e 17 de maio, das 14h às 16h, no Calçadão de Londrina, com trabalhadores e pessoas atendidas pela rede de serviços socioassistenciais de Londrina.

O evento vai contar com uma cerimônia de abertura com a participação de lideranças locais e entidades e instituições da sociedade civil. Logo depois, crianças e adolescentes atendidos pelos serviços públicos realizados pela rede socioassistencial de Londrina vão participar com apresentações culturais.

Várias atividades já estão confirmadas e foram divulgadas pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) no instagram, sendo que a principal será na Concha Acústica, no dia 18, a partir das 18h.

Londrina terá diversas ações educativas, de mobilização e estímulo à reflexão com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações fazem parte de uma programação que acontece todos os anos em maio, em alusão ao dia 18 de maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Programação de ações





Blitz Educativa

Com momentos de conscientização no trânsito, as Blitz Educativas terão espaço em diferentes áreas públicas da cidade.





A Rede Leste 4 terá quatro atividades nos dias 13, 14, 15 e 16 de maio, na UBS Mister Thomas. Já a Rede Leste vai realizar a mesma iniciativa no dia 14 de maio, na avenida das Laranjeiras, na quadra do número 1.555, e no dia 15, nas imediações do Boulevard Shopping, das 14h às 16h. Por fim, as Redes Centro A e Centro B realizam a blitz educativa no dia 15 de maio, das 9h às 10h, na Alameda Miguel Blasi, próximo ao Edifício Júlio Fuganti.

Segundo a secretária executiva do CMDCA, Ruth Piveta, as ações de divulgação são importantes para contribuir para um maior alcance das informações e serviços públicos voltados à prevenção e combate da violência sexual contra crianças e adolescentes.





"É necessário ampliar as formas de comunicação com o público e trazer elementos que divulguem o 18 de maio, data tão relevante nesse contexto. Faremos a divulgação em locais estratégicos e com alto fluxo de pessoas, e toda a população está convidada a participar e nos ajudar a compartilhar as informações", comentou Piveta.







Oficinas temáticas

Diversas oficinas temáticas serão realizadas durante o mês de maio.





No dia 16 de maio, a Rede Intersetorial de Proteção à Criança e Adolescente Sul B realizará uma oficina temática sobre o Dia 18 de Maio, com o Movimenta Cras, na Igreja Nova Aliança, a partir das 9h30. Já a Rede Intersetorial de Assistência Social Sul A fará três oficinas temáticas sobre proteção das crianças e adolescentes.





As três oficinas serão oferecidas no dia 21 de maio, no Instituto União para a Vitória e no Colégio Estadual Thiago Terra; e no dia 23 de maio, no Colégio Estadual Professor Calor Augusto Mungo Genez. Os temas serão "Conselho Tutelar: qual o papel do órgão na proteção da criança e adolescente?"; "CREAS: qual o papel na proteção deste público"; e "CRAS: Batalha de rima (adolescentes das oficinas) Teatro do Oprimido"





As setoriais do território Oeste também convidam o público para a capacitação "Enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes", ministrada por Fábio Sato, psicólogo da Defensoria Pública. A atividade irá ocorrer no dia 14 de maio, das 9h às 12h, na sede da ADRA Brasil em Londrina, na rua Natal, 42, esquina com avenida Juscelino Kubitschek (JK).







Ação comunitária

Ainda pela Rede Oeste, haverá no dia 16 de maio uma ação comunitária intitulada "Mundo Divertido das Crianças e Adolescentes", aberto a todas as famílias, com apresentações, exposições, comidas e atividades sobre direitos e proteção das crianças e adolescentes.





O evento será ao lado do CRAS Oeste A, localizado entre as ruas Severino Peba Rolim e Adelina Piqueti Barros. De manhã, a movimentação será das 9h às 11h, e à tarde, das 14h às 16h.