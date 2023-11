Londrina: mãe de menino de seis anos que morreu em incêndio está em prisão domiciliar

A mãe do garoto de seis anos que morreu durante um incêndio em uma residência no jardim União da Vitória, na zona sul de Londrina, na quarta-feira (22), negou em depoimento que deixou o filho trancado no imóvel. “Ele pegou a bicicleta e levou na minha cunhada. Cheguei e estava com a bicicleta, falei para ele ir guardar (em casa) e aconteceu o ocorrido”, relatou. De acordo com a Polícia Civil "o menino estava sozinho na casa no momento" em que o fogo começou.





A mulher foi questionada pelos investigadores de que, pelo menos, duas pessoas disseram ter arrombado a porta para conseguir acessar o lugar, o que ela negou. “Tenho prova de que a porta não estava fechada”, garantiu. A mãe foi presa em flagrante pelo crime de negligência. Ela foi liberada para cumprir detenção domiciliar com monitoramento eletrônico nesta quinta-feira (23) após passar pela audiência de custódia.





O caso vem sendo investigado pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes). Na casa onde viviam o casal e os dois filhos, sendo o outro mais novo, os policiais encontraram fezes e urina pelo chão, além de comida estragada. “A Polícia Civil do Paraná aguarda laudos complementares que darão auxílio no andamento das investigações”, informou a corporação, por meio de nota.





Entre os laudos estão da Criminalística, sobre as possíveis circunstâncias do incêndio, e do IML (Instituto Médico Legal), que vai apontar a causa da morte. A criança perdeu a vida após o cômodo no fundo do imóvel em que morava com a família de aluguel há nove meses, na rua dos Pastores, pegar fogo. O menino foi a óbito antes que pudesse ser socorrido.





A defesa da mãe do garoto afirmou, em nota, disse que “será provado a inocência da mulher”, que “se encontra extremamente abalada pela sua perda” e que “ela está a inteira disposição para esclarecer todos os fatos”. O Conselho Tutelar acompanhou a família em 2019 por uma situação envolvendo a outra criança.