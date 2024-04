Londrina Paraná Day: cidade vai receber investimentos para expansão de gás canalizado

Victor & Leo e Maiara & Maraisa abrem a temporada de shows na ExpoLondrina

Abrindo o circuito de shows da 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, a dupla Victor & Leo se apresenta nesta sexta-feira (5) com as irmãs Maiara & Maraisa, no Parque de Exposições Ney Braga.