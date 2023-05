Londrina: Parque Arthur Thomas terá túnel subterrâneo para passagem de animais

A Prefeitura de Londrina abriu o processo de licitação para realizar as primeiras melhorias no Parque Municipal Arthur Thomas, localizada na zona sul. A empresa escolhida será responsável por fazer o cercamento e a construção de um túnel subterrâneo ligando o parque ao anexo, além de outras adequações na área de lazer, o único parque urbano de Londrina.





O objetivo da reforma é dar maior proteção, conservação e preservação ambiental da fauna e da flora existentes no parque, além de atender as reivindicações da população, e proporcionar mais segurança aos visitantes, estudantes e pesquisadores.

“A primeira fase é o cercamento com cerca palito, que será feito na avenida Dez de Dezembro, dando continuidade nas ruas Charles Lindemberg e da Natureza, ou seja, onde tiver as vias de acesso ao parque faremos ele, assim como no anexo que fica na rua da Natureza, com a rua Barcelona, avenida Europa e avenida Dez de Dezembro", detalha o secretário municipal de Ambiente, Ronaldo Siena. "Essas são as obras que mais impactarão nessa primeira fase e depois estamos com estudos para a revitalização interna do Parque, que será uma segunda fase.”





Na licitação atual está inclusa a construção de uma passagem subterrânea para os animais, ligando o parque ao anexo localizado em frente a sua entrada, na rua da Natureza. Também estão previstas obras para a retirada completa do alambrado; a demolição do piso no entorno do parque e o asfáltico elencado no projeto; a revitalização de calçadas com piso em ladrilho hidráulico tátil direcional e de alerta para as pessoas com deficiência; um novo pórtico com o nome do parque; o lixamento e a pintura do portão de entrada do parque; a instalação de novas lixeiras para materiais orgânicos e recicláveis; e o plantio de grama e de árvores.

Além dessas obras, será construída uma faixa de pedestres elevada na rua da Natureza; será feito um espaço educador sustentável com um Jardim dos Sentidos e uma horta sustentável, além de um Jardim do Mel para o projeto Poliniza, com colmeias de abelhas nativas sem ferrão, para a educação ambiental ensinar o processo de polinização das plantas e flores.