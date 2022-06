Londrina: Prefeitura afirma que não pode multar Sanepar pelo atual contrato

A Prefeitura de Londrina quer alterar o contrato com a Sanepar (Companhia Paranaense de Saneamento) para ter mais autonomia na hora de multar a empresa pelos buracos abertos pela terceirizada, a Esac. Segundo o prefeito Marcelo Belinati (PP), o acordo assinado em 2015, ainda na gestão Alexandre Kireeff, dificulta a fiscalização.

O impasse foi tema principal de uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira (13) no Ministério Público. O encontro foi convocado pelos promotores do Patrimônio Público, Ricardo Benvenhu, e do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), Renato de Lima Castro. A imprensa não pôde acompanhar e ficou do lado de fora.

"A Secretaria de Obras tem notificado a Sanepar, que comunica a empresa contratada, mas o serviço não é bem feito na maioria das vezes. Essa cobrança só resulta em notificações. Foram mais de 80 desde dezembro do ano passado. A gente tem motivo de sobra pra multar, mas o atual contrato impede", afirmou Belinati na saída da reunião.





A empresa não permitiu entrevistas de representantes que participaram da reunião e se posicionou por meio de nota: "Sanepar e Prefeitura tratarão do assunto em reuniões técnicas na próxima semana, visando a melhoria do processo. Isto ficou definido após reunião no Ministério Público que tratou dos serviços de manutenção de redes de água e esgoto".





