Londrina registra em média 68 processos por mês por maus-tratos contra animais

De janeiro até setembro deste ano, a diretoria de Bem-Estar Animal de Londrina abriu 613 processos de apuração envolvendo maus-tratos a animais na cidade. A média é de 68 processos por mês. Os números são inferiores a 2021, quando a diretoria, ligada à Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), registrou 946 denúncias que resultaram em processos no mesmo período. Cerca de 65% das queixas que chegam ao órgão são inverídicas.







“A maioria dos casos confirmados é a forma inadequada de manter o animal no quintal, seja preso em corrente muito curta, que não dá mobilidade, ou local que não tem acesso ao Sol ou sujo”, elencou Esther Romero, diretora de Bem-Estar Animal. “Mas infelizmente temos casos mais graves, como zoofilia, o pai que bebe e bate na família inteira e no cão também”, advertiu.

CADELA MORREU

Na última semana, uma mulher e o pai dela foram presos por maus-tratos na zona norte de Londrina após uma cadela ser encontrada desnutrida e ferida. O animal foi socorrido, no entanto, morreu no dia seguinte ao resgate. “A mulher teria falado à Polícia Civil que era credenciada pela Sema e tinha autorização para ter animais, porém, a secretaria não autoriza ninguém a estar ou não com animal”, alertou.





Fiscais da pasta fizeram uma outra vistoria no imóvel da mulher detida, que tem 11 cachorros e 20 gatos, porém, não foram encontradas outras irregularidades





