Londrina terá encontro para discutir assuntos sobre privacidade e proteção de dados

O Núcleo de PePD (Privacidade e Proteção de Dados) de Londrina promove, no dia 26 de junho, o "Primeiro Encontro", que contará com a presença de membros para discutir assuntos relacionados a privacidade e proteção de dados.





A primeira reunião será presencial, na sede da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), com início às 19h30.

Cada mês será um membro convidado para falar de um tema de maneira bem informal, e após a reunião haverá um jantar. Nesse primeiro encontro do Núcleo PePD, dois profissionais que são referência no assunto, estarão participando.





O engenheiro Marlon Pascoal, falará sobre vazamentos de dados e a gestão desses incidentes. Ele que é empreendedor CTO, Product Leadership, Engineering, Startups, Reforge, ECPC-B pela Universidade de Maastricht e com olhar técnico.

E a advogada Renata Queiroz, sócia no Baptista Luz, explicará sobre certificações, como funcionam as provas, benefícios, qual a visão Europeia do DPO. A advogada é Pós-Doutora e Doutora com enfoque no DPO – USP, CDPO/BR, IAPP, ECPC-B.





Interessados em participar, deverão entrar em contato através do telefone (44) 9 8822-0627.



