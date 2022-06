Londrina terá oficina ensinando mulheres a fazer brownie de chocolate na terça

Acontece nesta terça-feira (7) a oficina gratuita Brownie de Chocolate com Okara de Soja. A ação é promovida pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), em parceria com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Ainda há vagas disponíveis para a atividade, que terá início às 14h, com participação aberta a todas as mulheres interessadas, a partir dos 18 anos de idade.

As inscrições podem ser feitas pelo número (43) 9945-0056, contato pelo qual também podem ser obtidas mais informações sobre esta e outras ações do COM. O Centro fica localizado na rua Valparaíso, 189, esquina com a avenida Higienópolis.

Quem irá ministrar a oficina é a docente do curso superior de Tecnologia em Alimentos da UTFPR em Londrina, Dra. Neusa Fátima Seibel. Ela ensinará as inscritas a receita do brownie de chocolate com okara de soja, que é um resíduo nutritivo proveniente da confecção do extrato de soja, utilizado em uma vasta gama de preparos, incluindo bolinhos, almôndegas, sopas, purês, molhos, recheios, pães, bolos e outros. As participantes terão todos os ingredientes à disposição para realizar os preparos.





A diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, informou que esta ação faz parte da parceria entre a Secretaria e a UTFPR, por meio do PET (Programa de Educação Tutorial), do curso de Tecnologia de Alimentos. “Essa parceria existe desde 2016. Semestralmente, os alunos deste curso que participam do programa ministram oficinas relacionadas a alimentação saudável, com receitas nessa linha. Com a pandemia, as atividades presenciais desse projeto ficaram paradas e agora estão sendo retomadas”, disse.





O PET, da UTFPR, existe desde 2010. Desde sua criação, dezenas de discentes foram formados sob a tutoria da professora Dra. Neusa Fátima Seibel, exercendo diversas atividades da tríade universitária: ensino, pesquisa e extensão.