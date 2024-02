Londrina vai receber peregrinação das relíquias de Santa Teresinha

Londrina receberá, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, a peregrinação das relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, freira carmelita descalça falecida em 1897.





Além de Londrina, o relicário que guarda um fêmur e ossos do pé da santa passará por 70 cidades brasileiras, de primeiro de fevereiro a 19 de outubro deste ano, percorrendo todo território nacional, de norte a sul, por vias terrestre e aérea.

Publicidade

Publicidade





"A presença das relíquias de Santa Teresinha no Brasil são um sinal de que Deus está olhando para o povo brasileiro", destaca frei Avelino Pertile, OCD, superior da comunidade carmelita de Londrina.







As relíquias de um santo (parte do corpo ou objetos que estiveram ou foram usados por ele) como as que virão a Londrina, sempre receberam particular veneração por parte da Igreja Católica, pois recordam a presença do santo, que está junto de Deus e, de junto dEle, intercede pelas pessoas.

Publicidade





Esta é a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau de Santa Teresinha vem ao Brasil, e a primeira vez a Londrina. A peregrinação foi um pedido da Ordem do Carmelo Descalço no Brasil ao Carmelo de Lisieux, na França, em comemoração aos 150 anos de nascimento da santa e 100 anos de sua beatificação, celebrados em 2023; e em preparação para os 100 anos de sua canonização, em 2025.





A urna na qual estão encerrados os restos mortais da santa foi um presente dos católicos brasileiros, uma demonstração do afeto e devoção do povo brasileiro para com Santa Teresinha, uma das santas mais populares da Igreja Católica no mundo, ao lado de São Francisco de Assis e Santo Antônio de Pádua.

Publicidade





'SENTIDO DE UMA VIDA SANTA'





“[Santa Teresinha] é uma personalidade que viveu a santidade, que viveu o seguimento a Jesus Cristo num momento muito especial da história da Igreja”, conta o arcebispo, dom Geremias Steinmetz.

Publicidade





“Isso faz com que de fato seja uma grande santa, admirada, feita doutora da Igreja por São João Paulo II, e que certamente tem, nestes tempos em que nós estamos falando sobre missionariedade, grande influência”.





Com a visita das relíquias, dom Geremias espera que os fiéis da arquidiocese aproveitem e compreendam mais profundamente “o sentido de uma vida santa, que indica caminhos para o mundo de hoje”. “Eu estou muito contente com o trabalho que será feito aqui”, conclui.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: