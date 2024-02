Vence nesta quinta-feira (15) o prazo para pagamento do 2º lote do IPTU 2024

Quem ainda não efetuou o pagamento do IPTU 2024 pode realizar o procedimento até esta quinta-feira (15), prazo de vencimento do 2º lote de carnês deste ano, correspondente a 132.356 unidades. É possível pagar o boleto on-line, na rede bancária ou casas lotéricas, e a segunda via pode ser emitida pelo portal eletrônico da Prefeitura de Londrina, onde também é possível gerar o QR Code para o pagamento via Pix.





E a Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, na sede administrativa do Município, também fica aberta ao público e dará suporte àqueles que precisarem ser atendidos presencialmente, mediante agendamento prévio. O funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3372-4424, que também funciona como WhatsApp.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, ressaltou que o desconto concedido para pagamentos feitos à vista sobre o valor total do IPTU, entre 10% e 15%, vale somente para os contribuintes que pagarem até 15 de fevereiro. “Após essa data, esse benefício já não estará mais ativo, então, quem tiver condição e puder pagar em parcela única até o vencimento terá direito a abater parte do valor, o que é uma vantagem. Já os que preferirem parcelar o pagamento também contam com essa opção, sendo possível dividir o montante em até 11 vezes”, frisou.





No último sábado de Carnaval, dia 10 de fevereiro, a Praça de Atendimento da Fazenda fez plantão para atender os londrinenses interessados em resolver questões referentes ao IPTU 2024, entre outras demandas tributárias. Na ocasião, foram realizados 240 atendimentos, das 9h às 15h. “A procura pelo atendimento presencial costuma aumentar nesse início de ano, principalmente mais perto dos prazos de vencimento dos boletos. Assim, a Prefeitura teve mais uma edição do plantão para facilitar a vida dos contribuintes e prestar o suporte necessário”, disse a diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Kono.





Até o momento, a Prefeitura de Londrina obteve R$ 279.495.207,47 em pagamentos do IPTU 2024, somando o Lote 1, formado por 131.739 carnês e que venceu em 30 de janeiro, e o Lote 2, composto por 132.356 carnês. Este total financeiro representa 54,18% do montante geral de R$ 515.827.074,42 (valor dinâmico) lançado para 2024.





O carnê do IPTU 2024 reúne os boletos do lançamento do IPTU 2024, além da Taxa de Coleta de Lixo (TCL). Os pagamentos podem ser feitos pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM), disponível no Portal IPTU 2024, ou mesmo por Pix.