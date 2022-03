Londrinense é destaque na composição de trilha sonora para o cinema

O londrinense Daniel Simitan recorda que sua inclinação para a arte apareceu cedo e agora seu nome desponta na nova geração de compositores de trilhas sonoras no cinema nacional. A trilha pode ser conferida nos cinemas na comédia policial “Me Tira da Mira”, que estreou na quinta-feira (24). O filme é dirigido por Hsu Chien e traz no elenco Cleo, Fabio Jr, Fiuk, Sérgio Guizé e Vera Fischer.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em entrevista à Folha, ele revela: "Realmente comecei muito novo. Lembro que passei minha adolescência em bandas de rock e vivia ensaiando e tocando por aí, vendíamos camisetas da banda para juntar dinheiro e gravar um CD demo com quatro músicas, uma fase muito gostosa que lembro com carinho. Mas eu decidi mesmo ser compositor só na faculdade de música, quando estudei e aprendi de fato como fazer", diz. Simitan conta que o filme tinha acabado de ser feito e o convite surgiu em um almoço com o diretor Hsu Chien.

Continua depois da publicidade





O músico destaca que cada filme tem sua especificidade, é preciso se atentar para o gênero e trama para se criar uma trilha eficiente. "Em 'Me Tira da Mira', o maior desafio foi encontrar sonoridades particulares, principalmente os tons de comédia e suspense, afinal, já sabíamos que a música poderia marcar estas cenas de forma especial e criar uma identidade. Outro desafio foi balancear os momentos investigativos e as cenas de ação, e com toda essa mistura conseguir construir uma trilha que fosse narrativamente coerente”.





O compositor considera que um trabalho como esse o projeta, pois ​trata-se de um filme com grande visibilidade. "Acredito que isso tem diversos benefícios para minha carreira. Os outros filmes que fiz estão alcançando um grande sucesso nos festivais, com muitos prêmios e visibilidade fora do país. E o "Me Tira da Mira" já está sendo bastante elogiado pela crítica especializada, e tenho certeza que será um sucesso de público", diz.





Continue lendo na Folha de Londrina.