Londrisul decide demitir motorista que bateu ônibus em 14 veículos no Centro de Londrina

A Londrisul decidiu demitir por justa causa o motorista de ônibus que atingiu 14 veículos motorizados na Rua Benjamin Constant, em Londrina, no dia 1º de setembro. A decisão da empresa se basearia em uma perícia interna da prestadora de serviços em conjunto com a vendedora do veículo coletivo. O Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina) questiona a decisão que é baseada em auditoria da fornecedora do produto que teria dado problema.





Na sexta-feira (7), a assessoria de imprensa da Londrisul confirmou a demissão do profissional por justa causa e que informou que encaminharia o documento com as razões para a decisão à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). A reportagem não teve acesso ao documento porque a assessoria de imprensa disse que também não o tinha.

No início de setembro, um ônibus do transporte coletivo de Londrina atingiu onze carros e três motos na Rua Benjamin Constant, no trecho entre a saída do Terminal Central, na Avenida São Paulo, e a Rua Minas Gerais. Ninguém se machucou gravemente.





Na ocasião, o motorista teria dito ao Sintrrol que houve pane na aceleração do veículo. O sindicato solicitou extrajudicialmente os documentos referentes aos levantamentos da empresa e da fabricante do ônibus em relação ao acidente que indicaram inexistência de problema mecânico. “Não temos condições de fazer apontamentos sem ter os subsídios desta perícia interna, mas nenhum fabricante vai dizer que o produto deles não presta e que criou um problema daquele vulto [acidente]”, afirma o vice-presidente do Sinttrol, André da Silva.





O sindicato também afirma que oferece ao trabalhador os subsídios jurídicos par acontestar a decisão da empresa.





(Cobalorou Vìtor Ogawa)