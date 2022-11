Mais de 10 mil pessoas fazem o concurso da Educação Básica em Londrina neste domingo

Os cerca de 10,5 mil docentes inscritos para participar do concurso público para professor da Educação Básica em Londrina realizam as avaliações neste domingo (27).





A partir das 14h, os candidatos postulantes ao cargo de educador da rede municipal de ensino terão pela frente as provas objetiva e discursiva, além da entrega de títulos. A abertura dos portões está agendada para as 13h20.

Ao todo, 17 locais recebem as provas, sendo nove pontos na UEL (Universidade Estadual de Londrina) e outros oito distribuídos entre colégios estaduais, escolas municipais e o IFPR (Instituto Federal do Paraná).





A tarde de atividades terá cinco horas de duração, indo até as 19h. As avaliações são compostas de 50 questões objetivas (12 de Língua Portuguesa, 12 de Matemática, seis de Tecnologia e 20 de Conhecimentos Específicos), ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos também farão a entrega de títulos, com o recolhimento feito pelos fiscais nas salas durante a realização das provas.



No total, 10.423 pessoas estão habilitadas para fazer as provas do concurso, que reúne inscritos de 332 cidades, 22 estados brasileiros, abrangendo todas as regiões do Brasil – sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, além do Distrito Federal.

Conforme a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, o concurso mobilizará mais de 10.400 candidatos, além de mais 1.500 pessoas trabalhando em torno de todo o processo.





“Um concurso público como este é sempre fonte propulsora de economia, seja pela empregabilidade direta, ou pelo mecanismo todo que se move em função do processo. Há muito cuidado da Prefeitura de Londrina em torno dessa ação, e o setor de Recursos Humanos traçou estratégia de logística e comunicação para observar e dirimir questões com a celeridade necessária para o bom andamento do concurso. Assim, outros órgãos da Prefeitura também estarão atuando em parceria no domingo, como por exemplo, a Guarda Municipal e a CMTU”, destacou.

Conforme o edital do certame, o valor da prova objetiva é de 70 pontos, e o aproveitamento mínimo deve ser de 50% ou mais do total de pontos. Por sua vez, a prova discursiva representa a segunda fase do concurso, sendo que serão corrigidas as provas dos 1.500 melhores classificados na prova objetiva. O subitem 10 do edital traz os detalhes sobre as provas.





A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), da UEL, é a responsável pela organização e aplicação de provas do concurso da Educação Básica da rede municipal. No site www.cops.uel.br, os candidatos podem acessar os editais e o Cartão de Inscrição, bem como as informações gerais sobre essa seleção.

Estão sendo disponibilizados para este concurso, aberto pelo Edital nº 142/2022, 369 vagas para educadores (cargo PEB 01) que atuarão nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. Haverá preenchimento direto de vagas e também formação de cadastro de reserva para futuras chamadas, conforme as demandas e necessidades da SME (Secretaria Municipal de Educação).





Para facilitar o acesso dos participantes aos locais de prova, as linhas de ônibus que circulam pelas áreas em questão serão reforçadas, conforme informou durante esta semana a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). E a Guarda Municipal dará suporte na segurança.





A remuneração inicial será de R$ 4.691,09 e inclui salário básico, complementação salarial, gratificação de magistério, assiduidade e auxílio alimentação. A jornada de trabalho semanal tem carga horária de 30h.