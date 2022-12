Mais de 36 mil pessoas passaram pela passarela sobre o Lago II em novembro

Quem passa pela rua Joaquim de Matos Barreto, lateral do Lago Igapó II, no início da noite, acaba se impressionando pela fila formada em frente a passarela que cruza o lago. Os números mostram que a principal atração da decoração de Natal da cidade tem gerado curiosidade. Foram exatas 36.599 pessoas que giraram a catraca que dá acesso à plataforma flutuante.





Inaugurada no dia 17 do mês passado, novembro fecha o mês com uma média de 2.600 visitantes ao dia, incluindo os fins de semana porque a passarela é liberada todos os dias das 19 horas até a meia-noite.

Publicidade

Publicidade





Para o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Alex Canziani, o investimento feito pelo município mostra retorno. “O prefeito Marcelo Belinati pediu pra que fizéssemos o Natal mais lindo já visto na cidade e cada detalhe empenhado valeu muito a pena. Até janeiro vamos passar da marca dos 150 mil visitantes pela passarela”, declara. A Codel é a responsável pela organização e fiscalização das decorações implantadas neste fim de ano.







Canziani ainda ressaltou que essa plataforma flutuante sobre o Lago Igapó II tem gerado curiosidade pelas pessoas em atravessar o lago. “As imagens da cidade a noite estão sendo compartilhadas para outros países. É que além de ser inédita na cidade uma passarela que cruza o lago de um lado ao outro, as pessoas estão curiosas pra sentir de verdade como seria caminhar sobre o principal cartão postal de Londrina”, destaca.

Publicidade

Publicidade





O interesse em passear pela cidade tem se refletido em outras áreas também, como o passeio motorizado. Segundo a empresa responsável, nas últimas duas semanas foram pouco mais de cinco mil passageiros que curtiram a vista da cidade viajando tanto pelos ônibus quanto no trenzinho. Números que envolvem crianças, adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais.





Esse fluxo grande de pessoas não tem dado tanta dor de cabeça pra Guarda Municipal. De acordo com dados até a virada do mês, a GM teve três ocorrências na região do Lago II. “O evento está bem organizado. O público tem aumentado a cada dia. Estamos mantendo uma viatura em ponto fixo no horário de pico”, disse o secretário de Defesa Social de Londrina, Pedro Ramos. Ele ainda informou que a partir de hoje, dia 1°, o número do efetivo da GM a noite vai dobrar, saltando de uma viatura e dois agentes, para duas viaturas fixas na região do Lago II com quatro agentes, além de patrulhamento ao redor.







Por curiosidade, o dia que teve mais visitantes na passarela foi numa segunda-feira, dia 21, com 3.387 pessoas. As festividades seguem até o dia 13 de janeiro com decoração por dezenove pontos da cidade, incluindo o Lago II, além de diversas atrações culturais entre exposições, oficinas, músicas e muito mais organizados pela Secretaria de Cultura que você confere neste link.