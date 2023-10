Mais de mil veículos devem participar da carreata e da bênção da Padroeira em Londrina

Já virou tradição e será realizada novamente a Carreata da Padroeira seguida da bênção dos veículos no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina. A atividade faz parte da programação da Festa da Padroeira 2023 e está marcada para domingo (8).

Além disso, até o dia 10/10 segue a programação da Novena da Padroeira, sempre às 7h e às 19h30 (18h30 nos finais de semana). As atividades incluem ainda as Vésperas Solenes (11/10) e uma programação intensa de missas e celebrações no dia 12/10. Publicidade Publicidade

“A Carreata virou um momento à parte dentro da Festa da Padroeira. Em 2020, por causa da pandemia, nós a retiramos do dia 12 para não gerar aglomeração e passamos a realizá-la todo domingo anterior ao feriado. E isso fez com que a carreata crescesse cada vez mais, transformando-se num momento especial de muita bênção”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário. Publicidade



A concentração terá início às 9h na Capela Nossa Senhora do Rosário (rua Vantuil Frisselli, 355, Jardim Primavera), com missa celebrada pelo arcebispo Dom Geremias Steinmetz. Após a missa, a carreata percorre algumas ruas pela cidade, com uma imagem grande de Nossa Senhora Aparecida, chegando ao Santuário, onde padres e diáconos se revezam para a benção dos veículos.

Durante o trajeto, músicas de Nossa Senhora são colocadas no caminhão de som, além de orações e bênçãos conduzidas pelo padre Ademar Lorrenzzetti. Diversas pessoas aparecem na porta de suas casas ou janelas de seus apartamentos, além de pararem nas calçadas para receberem as bênçãos da padroeira do Brasil. Publicidade

A expectativa é que cerca de mil veículos participem da carreata, entre carros, motos, bicicletas e outros. Mesmo assim, quando o percurso chega à Vila Nova, diversos carros e caminhões já estão em fila na avenida Tietê aguardando para receberem a bênção, que termina quando o último veículo for embora.

No dia 11/10, às 19h30, o arcebispo Dom Geremias Steinmetz celebra a liturgia das Vésperas Solenes, especialmente no dia anterior à grande Festa da Padroeira.

O arcebispo instituiu essa tradição, que acompanha outro costume que está virando tradição no Santuário: a troca do manto da imagem de Nossa Senhora. A cada ano, uma família doa um novo manto para a imagem que fica no nicho do Santuário. Publicidade



FESTA DA PADROEIRA

Além de toda a programação de missas, a Festa da Padroeira tem uma série de atividades complementares. O parque de diversões funcionará na praça, ao lado das barracas de alimentação. Também haverá bazar de artigos religiosos, velário, sala de promessas, venda de flores e velas, além de confissões, que serão realizadas na escola estadual ao lado do Santuário. Publicidade

Neste ano, além da aferição de pressão e de diabetes pela Unipax, haverá uma novidade na área da saúde: a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação ao longo do dia.

Aproveitando a estrutura da UBS (Unidade Básica de Saúde) instalada no Santuário durante a reforma do prédio público, a secretaria municipal de Saúde realizará vacinação do público que quiser, com diversos tipos de vacinas, aplicando as doses nas pessoas. Até mesmo o Zé Gotinha estará presente. Publicidade

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) levará o Fusca Amarelo, utilizado em ações de educação no trânsito com crianças, aproveitando que no dia 12 se comemora o Dia das Crianças. As equipes ficarão lá das 11h às 16h, aproximadamente, e as crianças poderão andar no veículo.



