Medo acompanha mulheres que frequentam áreas de lazer em Londrina

Sentimentos comuns no universo feminino, o medo e a insegurança faz com que as mulheres estejam o tempo todo em constante alerta, vigilância. E quando um registro de ataque se torna público, como no último fim de semana, em que duas jovens foram violentadas e roubadas após serem abordadas no Zerão, na região central de Londrina, essa sensação se potencializa.



Outro episódio que teve grande repercussão foi no final de outubro de 2021, no aterro do Lago Igapó, na zona sul. Uma estudante foi atacada por um homem enquanto caminhava. Os dois casos amplamente noticiados têm um ponto de comum: ocorreram em áreas ao ar livre para lazer e prática de esportes.



Serviço





Diante de uma emergência policial, ligue 190 ou 153 da Guarda Municipal. Denúncias anônimas podem ser feitas através do 181 ou 197 (Canal de denúncias de situações de violência contra as mulheres da Polícia Civil) .







