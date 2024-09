Moradores do Residencial Laguna di Córdoba em Londrina recebem as chaves de 144 apartamentos

Os novos moradores do Residencial Laguna di Córdoba receberam nesta sexta-feira (20), em Londrina, as chaves dos 144 apartamentos que foram entregues pelo Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná). Através do Programa Casa Fácil Paraná, o Governo do Estado aplicou R$ 1,75 milhão em recursos para subsidiar o valor de entrada de 109 famílias com renda de até quatro salários mínimos.





Com investimento de R$ 38,1 milhões, o empreendimento da Construtora MRV fica localizado no complexo Acquaville, região Leste do município. Além da concessão do auxílio estadual, os compradores também puderam acessar descontos variáveis pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida, e usar o FGTS para abatimento do saldo devedor.

O condomínio é formado por nove blocos de quatro andares cada, com imóveis de 40,82 m² e 43,54 m², que já são entregues com pisos em todos os cômodos e possuem vaga de garagem. Com localização de fácil acesso e infraestrutura já consolidada na região, o empreendimento conta ainda com espaço de lazer equipado com salão de festas, piscina, churrasqueira, área para animais, parquinho e bicicletário.