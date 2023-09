Morre Alba Amália, aos 91, mãe do colunista Marcos Rambalducci da Folha de Londrina

Faleceu na quinta-feira (14) em Londrina a dona Alba Amália Gorosky Rambalducci, aos 91 anos, mãe do colunista da FOLHA, Marcos Rambalducci.





Nascida em Montevidéu-Uruguai em 23 de julho de 1932, era a primeira filha do casal Amália (italiana) e Francisco (polonês). Veio ao Brasil já casada com Jerónimo Rambalducci em 1956 para plantar café em São João do Caiuá (Noroeste).

"Extremamente corajosa, mãe de três filhos, mudaram-se para Londrina em 1966. Além de dona de casa, cuidou com muito afinco da educação deles", conta Marcos. Ela era viúva desde 1999.





Dona Alba deixa os filhos Marcos, Amália e Andres, quatro netos e dois bisnetos.





O sepultamento está marcado para às 14h desta sexta-feira (15), no cemitério parque das Oliveiras.