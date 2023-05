Morre em Londrina o publicitário Pedrinho Scucuglia

Faleceu nesta quinta-feira (18) em Londrina, aos 75 anos, o jornalista e publicitário Pedro Scucuglia, mais conhecido como Pedrinho Scucuglia. Ele enfrentava um câncer há oito meses.





Um dos pioneiros na publicidade paranaense, fundou, por volta de 1975, as primeiras agências de Londrina juntamente com Valduir Pagani, como relata a filha dele, Paloma.

Publicidade

"Meu pai trabalhou muitos anos com a CGD (agência de publicidade) e ele fez muitas campanhas importantes, como para a Viação Garcia. Era uma época em que as pessoas investiam bastante em campanha publicitária, porque só tinha TV aberta, jornal, uma ou outra revista - um tempo totalmente diferente do de hoje. E meu pai fez muita campanha política também em outras cidades. Ele fundou a TV Tibagi de Apucarana, trabalhou na TV Coroados muito tempo, trabalhou muito com José Makiolke, foi fundador do Jornal Panorama, foi colaborador do Jornal de Londrina. E, como houve toda essa mudança de jeito de fazer publicidade, meu pai foi ficando mais em planejamento de campanha política", comenta a filha.





Ávido leitor, ele possuía uma biblioteca enorme, orgulho dele. "Meu pai era de uma inteligência diferente, um bom humor que durou até o final. Era uma pessoa disposta ao trabalho, sempre dedicado, perfeccionista e por onde ele ia, ele tinha amigos. Os garçons das cidades são todos amigos dele, conhecidos. Onde ele chegava, todo mundo (dizia): 'oi, Pedrinho'. É isso: um cara intenso", relata Paloma.





Ele deixa esposa, um filho, uma filha e quatro netos.



O velório será na manhã desta sexta-feira (19), às 8h, na capela 4 do Parque das Allamandas. O sepultamento está marcado para às 13h30 no mesmo local.