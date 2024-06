Motociclista morre em colisão traseira com BMW na PR-445 em Londrina

Trecho da BR-369 em área urbana de Londrina será interditado para obras do viaduto da PUC

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que o tráfego de veículos na BR-369 em Londrina será desviado para as novas vias marginais na altura do entroncamento com a Avenida Jockei Clube (acesso à PUC), Avenida Cruzeiro do Sul,