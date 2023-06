Motorista morre em capotamento de caminhonete na PR-445 em Londrina

Um motorista de 23 anos morreu ao se envolver em um capotamento na madrugada desta sexta-feira (2) na PR-445 em Londrina. Outros dois veículos também se envolveram na situação.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 3h, no km 77 da rodovia. O Chevrolet S10 de placas de Santa Cruz do Monte Castelo (Noroeste) trafegava no sentido de Londrina a Cambé (Região Metropolitana de Londrina) quando o condutor perdeu o controle e colidiu contra a mureta central da via, capotou e parou na pista. O local, de pista dupla, era de curva aberta e havia neblina.

Em seguida, outros dois veículos que estavam na mesma direção bateram contra a caminhonete - um Mercedes Benz Atego de placa de Guarapuava (Centro) e um Chevrolet Cobalt de placas de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina).