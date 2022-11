Movimento na Rodoviária de Londrina deve crescer 20% durante feriado

O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), estima que a movimentação de passageiros nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo deve crescer 20% entre esta sexta-feira (11) e a próxima quarta-feira (16). A elevação no número de viajantes é atribuída à proximidade entre o final de semana e o feriado nacional da Proclamação da República, celebrado na terça (15).





De acordo com o superintendente da rodoviária, Sandro Neves, aproximadamente 36.580 pessoas devem passar pelo local durante o período analisado. O volume é superior ao movimento médio observado em setembro, por exemplo, quando a soma de passageiros para intervalos de seis dias ficou em cerca de 30.486 indivíduos.





Neves contou que, para atender à demanda mais alta, as empresas de transporte irão disponibilizar em torno de 200 ônibus extras. Os veículos deixarão Londrina com destino, principalmente, às cidades de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba e Foz do Iguaçu, além de municípios do litoral catarinense.

O superintendente detalhou que a maior parte dos embarques ocorrerá hoje (11) e no feriado (15). Já os desembarques devem agitar o saguão do TRL de maneira mais intensa no sábado (12) e na quarta-feira (16). “Todo esse acréscimo de gente nos fez pedir o apoio da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito, para que as operações aconteçam com tranquilidade e segurança”, pontuou.