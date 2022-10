MRV quer aumentar interatividade com os consumidores com lives promocionais

A MRV ampliará a sua interatividade com os clientes em seus canais de vendas digitais. A partir desta segunda-feira (24), a maior construtora da América Latina vai estrear uma série de lives promocionais no Youtube para oferecer maior comodidade ao público interessado na compra de um imóvel. Publicidade Publicidade Serão feitas seis transmissões para ofertar mais de 1.500 imóveis – prontos, em construção e na planta (detalhes abaixo). Os descontos, que serão oferecidos exclusivamente nas lives, variam de R$ 4 mil até R$ 25 mil e incluem empreendimentos nos estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Espírito Santo e Alagoas. Publicidade Publicidade Durante as lives commerces, além de apresentar os imóveis aos consumidores, a companhia disponibilizou uma equipe de apoio dedicada a esclarecer dúvidas e a realizar a avaliação e aprovação do crédito dos clientes na hora. "Vamos oferecer todo o suporte necessário para que as pessoas entendam o passo a passo da compra de um imóvel e possam realizar o sonho da aquisição da casa própria de forma simples e rápida", antecipa o diretor executivo comercial da MRV, Thiago Ely. Publicidade Na região de Londrina (PR) e Cambé (PR), especificamente, a ação de ofertas da MRV reunirá 245 imóveis de três grandes lançamentos: Le Chalet, La Fiore e Laguna di Sevilha. A faixa de preços varia de R$ 179 mil a R$ 264 mil – o que permite a aquisição via programa habitacional Casa Verde Amarela (CVA). Cerca de trinta unidades serão ofertadas com descontos especiais, que podem chegar até R$ 25 mil, para quem participar da live. Publicidade

Momento oportuno

Para quem deseja financiar pelo CVA, o momento é considerado bastante propício. Ainda em agosto, o período máximo de financiamento foi estendido de 30 para 35 anos, o que permitiu uma redução de até 7,5% no valor da prestação a novos mutuários. Tais mudanças ampliaram as expectativas do setor quanto ao desempenho das vendas neste segundo semestre. No caso da MRV, a projeção é que haja aumento do saldo de vendas comparado a 2021, quando foram comercializadas 38.759 unidades.

Calendário

Abaixo segue o calendário das lives de ofertas (com os respectivos links), que ocorrem entre os dias 24 de outubro e 3 de novembro, sempre a partir das 19 horas.



Sobre a MRV