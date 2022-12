MST entrega 14 toneladas de alimentos em Londrina em ação "Natal Sem Fome"

A distribuição dos itens integra a ação "Natal Sem Fome", que teve início antes da pandemia de covid-19. De acordo com Sandra Ferrer, conhecida como Flor, coordenadora estadual do MST, o período trouxe desafios para o Movimento, mas os trabalhadores rurais conseguiram superá-los.

Pelo terceiro ano consecutivo, a ação “Natal Sem Fome e Solidário” leva a diversidade de alimentos da reforma agrária a famílias urbanas que estão em situação de vulnerabilidade. Em 2022, as doações irão acontecer em 15 cidades do Paraná, o que inclui Londrina, Curitiba, Guarapuava e Cascavel.

"O MST veio somar com a distribuição de alimentos, assim como o Projeto Ninho, que está distribuindo brinquedos para as crianças. Além disso, arrecadamos as carnes e outros itens natalinos, como panetones", conta.

Ao todo, as famílias acompanhadas pelo projeto do bairro tiveram acesso a 391 brinquedos, 116 quilos de pernil, 108 cestas natalinas e 500 livros. Segundo a estudante de serviço social, todos os itens foram obtidos por meio de arrecadações.

"Sabemos que essa ação não vai mudar o dia a dia dessas famílias. É uma ação paliativa, já que os problemas vão continuar a existir. Mesmo assim, sabemos que o Natal é uma data muito simbólica e queremos garantir que as famílias do bairro tenham sua ceia garantida", declara Vanessa.

No bairro Vista Bela, a ação do MST foi complementada pelo projeto Coletivo Popular Vista Bela em Movimento, criado por Vanessa Carolina Prates Rocha, que é estudante de serviço social na UEL (Universidade Estadual de Londrina), e Beatriz Inaray Cardoso em 2016.





Para Jaqueline Cristina de Almeida, que mora no bairro há 13 anos, as ações do projeto Coletivo Popular Vista Bela em Movimento são fundamentais. "Hoje vou ganhar uma cesta natalina e vamos comemorar o Natal. Participo do projeto o ano todo e só tenho a agradecer."





A dona de casa Jaqueline Moreira da Silva concorda. "O projeto da Vanessa é incrível. Inclusive, ela é uma mulher admirável. Essa ação de hoje vai deixar nosso Natal mais feliz", comenta.





Além de ações voltadas à doação de alimentos e outros itens, que acontecem ao longo de todo o ano, o projeto Coletivo Popular Vista Bela em Movimento tem o objetivo de levar consciência política às famílias do bairro.





"Gosto de trabalhar a conscientização política com os moradores. As doações são momentâneas, eu diria até paliativas, então precisamos ser conscientes para lutar pelos nossos direitos e ir em busca de uma solução permanente", finaliza Vanessa.