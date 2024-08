Museu do Café, em Londrina, comemora primeiro aniversário e ganha site próprio

O Museu do Café, localizado no prédio anexo à unidade Sesc Londrina Cadeião, celebrou neste sábado (24) o primeiro aniversário de sua inauguração. Em um ano, o local já recebeu mais de 35 mil visitantes.







Para marcar as comemorações, lembrar essa trajetória e projetar os próximos passos do museu, de 20 a 25 de agosto, foram realizadas visitas mediadas e teatralizadas, e construída uma cápsula do tempo para que os visitantes pudessem deixar ideias e sugestões de atividades, exposições e histórias para serem construídas ao longo do próximo ano. Em agosto de 2025 esta cápsula do tempo será aberta.



Durante as visitas, além da mediação sobre as fotografias, os objetos e os relatos de londrinenses que podem ser acessados por texto e pelo material multimídia, também foram interpretados cenicamente alguns personagens reais da história da cidade.





A intervenção foi dar vida a algumas figuras marcantes de Londrina, entre fotógrafos, produtores de café e antigos moradores. Todo o texto interpretado foi retirado de entrevistas cedidas pelas próprias pessoas que agora se tornam personagens do museu.





