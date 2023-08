Novo PAC prevê retomada das obras do Residencial Flores do Campo

A retomada das obras do Residencial Flores do Campo, na Gleba Primavera (zona norte), é um dos projetos previstos dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), anunciado na última sexta-feira (11) pelo governo federal.





A finalização do empreendimento foi incluído no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, dentro do subeixo MCMV (Minha Casa, Minha Vida). A continuidade das obras deverá pôr fim a um dos maiores problemas habitacionais do município. Antes de ser concluído, o residencial foi ocupado, em 2016, e desde então, a Caixa Econômica Federal, financiadora do projeto, tenta, sem sucesso, a reintegração de posse. Em 2021, estimava-se em mais de 500 o número de famílias vivendo irregularmente no local.

Com um orçamento de cerca de R$ 1,7 trilhão em recursos da iniciativa pública e privada, o Novo PAC deverá destinar R$ 107,2 bilhões para a execução de obras e serviços no Paraná.





Em Londrina, a lista de projetos inclui, além da retomada do Flores do Campo, com a entrega de 1.372 unidades habitacionais, outros três projetos do MCMV, com a construção de 16 unidades habitacionais na faixa 1; 18 unidades na faixa 2 e 18 na faixa 3 do programa.





