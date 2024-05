Núcleo Ás de Paus recebe inscrições para Laboratório de Teatro em Grupo

O Núcleo Ás de Paus está com inscrições abertas para a segunda edição do Laboratório de Teatro em Grupo.





O objetivo da ação é incentivar a produção de teatro de forma coletiva, abrangendo 22 atividades que serão realizadas entre 24 de junho e 21 de julho, de segunda a sexta, das 19h às 22h. O projeto será conduzido no Ibirá das Artes localizado na Rua Cambará, 468, Centro de Londrina.





As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de junho, por meio do formulário on-line. As atividades são limitadas a 30 vagas, destinadas a atores, atrizes, pesquisadores e pesquisadoras com idade a partir de 16 anos e que tenham experiência prévia na área. A lista dos participantes selecionados será divulgada via e-mail, no dia 10 de junho.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Laboratório de Teatro em Grupo terá a orientação dos artistas Camila Feoli, Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari, integrantes da companhia teatral londrinense Núcleo Ás de Paus. Uma adição nesta edição é a participação de Alex Lima, como figurinista e orientador de figurino, e Adalberto Pereira, como produtor e orientador de produção.





"O mote do Laboratório de Teatro em Grupo é que a gente crie algo coletivamente nesse trabalho intenso a partir da junção dessas pessoas e das suas referências pessoais”, disse a integrante do Núcleo Ás de Paus e multiartista Camila Feoli.

Publicidade





Em 20 encontros do laboratório e dois dias de apresentações, os participantes desenvolverão uma série de atividades que envolvem a elaboração, produção e execução de uma criação teatral em grupo.





Os encontros serão divididos em três blocos principais: Elaboração das estruturas cênicas, por meio da prática e realizações teatrais; Encontros voltados ao campo do figurino, por meio das caracterizações, figurações e elementos em cena; Encontros de produção, para que seja discutida a viabilidade dos planos e ideias levantados pelos participantes.





Ao final do projeto, serão realizadas duas apresentações públicas para expor todos os elementos trabalhados ao longo do laboratório, em datas a ainda a serem divulgadas pelo Núcleo Ás de Paus.