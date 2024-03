Onda de calor: temperatura permanece alta neste final de semana em Londrina

Londrina deve ter um final de semana bem quente com possibilidade de chuva isoladas neste domingo (17), de acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





Nesta sexta-feira (15) e no sábado (16) , o tempo permanece estável e as temperaturas devem continuar altas. Já no domingo, o clima permanece quente com chances de chuva leves e isoladas a qualquer momento.





Mesmo com a possibilidade de chuva, a temperatura permanece alta. A máxima prevista para o final de semana pode chegar aos 36°C.

PREVISÃO PARA LONDRINA





Sexta-feira (15): temperatura mínima de 23°C máxima de 35°C

Sábado (16): temperatura mínima de 23°C máxima de 36°C

Domingo (17): temperatura mínima de 22°C máxima de 33°C