Ônibus de empresa londrinense ganha ilustração para promover o 6º Festival de Grafitti de Londrina

Um ônibus da Viação Garcia começou a circular pelos estados do Paraná e São Paulo com uma nova aparência. Uma das laterais do veículo foi totalmente pintada com a arte do grafite, ilustrando o mês de realização da 6ª edição do Festival de Graffiti de Londrina que acontece de 29 a 31 de outubro. Coordenado pelo coletivo Capstyle, o evento reúne artistas de várias partes do Brasil, além de um convidado chileno.

“O apoio da Viação Garcia, uma das maiores empresas londrinenses, foi recebido com muita alegria por todos nós. Fizemos uma intervenção artística no ônibus para chamar a atenção tanto para a arte da grafitagem quanto para o Festival que cria um ambiente de criatividade e valorização do artista. Foi a primeira vez que grafitamos um ônibus rodoviário”, destacou Tadeu Roberto Fernandes Lima Junior, conhecido como Carão, participante do Capstyle e autor da arte grafitada no ônibus da Viação Garcia.

A sala Vip da empresa no Terminal Rodoviário de Londrina também está ilustrando a arte do grafismo em um mural pintado pelo artista Korneta, integrante do Coletivo.





“Estamos apoiando a expressão da arte urbana e promovendo maior interação da sociedade com desenhos e cores que fazem parte da cultura brasileira”, afirmou Estefano Boiko Junior, vice-presidente da Viação Garcia.

As interferências urbanas do Festival de Grafitti de Londrina desse ano irão acontecer na Zona Norte com a pintura de muros, resultando na produção de um grande painel de arte à céu aberto. O evento também envolve workshops e rodas de conversas com os artistas sobre a arte do grafite no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, no centro da cidade.

Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no perfil oficial do Festival no instagram @capstylefestival.