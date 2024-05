Idoso morre a caminho do hospital depois de bater moto contra cerca de madeira em Diamante de Norte

Um idoso de 70 anos morreu a caminho do hospital após a motocicleta que pilotava colidir contra uma cerca de madeira na PR-557, em Diamante do Norte, no Noroeste do Paraná, na manhã desta quarta-feira (1º).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia uma Honda NXR 160 BROS no sentido de Diamante do Norte a Adhemar de Barros quando, ao passar pelo KM 50, perdeu o controle e saiu da rodovia, atingindo uma cerca de madeira na margem da pista.

O motociclista foi socorrido no local por terceiros, que tentaram levá-lo até o Hospital Municipal de Terra Rica. Apesar dos esforços, o idoso morreu a caminho da instituição de saúde.





A motocicleta foi entregue ao filho da vítima, já que não havia pendências administrativas.