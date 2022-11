Papai Noel de shopping de Londrina aprende Libras para receber crianças surdas

O Natal é uma festa para todos. Pensando nisso, o Catuaí Shopping Londrina preparou uma série de ações para tornar o Natal deste ano mais inclusivo.





Uma dessas iniciativas é oportunizar a comunicação entre os deficientes auditivos e o Papai Noel. Antes de iniciar sua temporada de abraços deste ano, o Noel passou por um treinamento de Libras, a Língua Brasileira de Sinais.

A experiência, segundo ele, tem sido enriquecedora. “Quando me vi diante deste novo desafio, num primeiro momento eu imaginei que seria difícil, mas é algo tão simples e a diferença que isso tem feito na vida das pessoas surdas tem sido algo transformador para a minha vida”, comenta.





No espetáculo de chegada do Noel, realizado no dia 04/11, havia um intérprete de Libras no palco e uma área exclusiva em frente ao palco para pessoas com deficiência. Na decoração de Natal, placas com informações em Braile para os cegos ou os que têm baixa visão também estão disponíveis.

O Noel do Catuaí atende todas as crianças no shopping até o dia 24 de dezembro nos seguintes dias e horários: terça a sábado das 14h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.





Às segundas-feiras, o Noel descansa, com exceção do dia 19/12, quando ele estará presente no shopping das 14h às 22h.

DECORAÇÃO NATALINA

A decoração de Natal do Catuaí este ano traz o tema “A Fantástica Estação de Natal”.

Uma árvore de 11 metros de altura com abertura para os clientes passarem por baixo é um dos itens da decor que também conta com trenzinho para passeio, guirlanda instagramável em formato de balanço, Noel em tamanho gigante com 5 metros e, um piano de brinquedo de 4 metros para as crianças interagirem.





A Fantástica Estação de Natal fica na Praça de Eventos do Catuaí até o dia 31 de dezembro.

SERVIÇO





A Fantástia Estação de Natal





Shopping Catuaí Londrina

Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano

Londrina (PR). (43) 3315-5000

https://www.catuailondrina.com.br/