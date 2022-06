Paraná deve autorizar retomada de obra do CEEP Londrina

Mais de quatro meses após o Governo do Estado homologar o processo licitatório para retomar e finalizar as obras do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) da zona norte de Londrina, a estrutura está igual aos últimos sete anos: completamente abandonada. No primeiro bimestre deste ano a prefeitura e o governo disseram que uma empresa de Cascavel (Oeste) havia vencido o edital, com investimento de R$ 15,1 milhões.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No entanto, moradores do conjunto Aquiles Stenghel relatam não ter observado movimentação de operários desde o anúncio, o que foi confirmado pela reportagem na manhã desta segunda-feira (27). “Isso é um ‘elefante branco’. Não tenho nenhuma esperança de terminarem. Dá dó porque é um terreno grande, que poderia trazer benefício para os jovens, mas está largado e só com mato e restos de concreto”, lamentou a dona de casa Lucilene Garcia Campos.

Continua depois da publicidade





A área - na rua Guilhermina Lahman - tem cerca de 12 mil metros quadrados e foi doada para o Estado em 2009, com o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. O CEEP começou a ser construído em 2013, mas menos de dois anos depois a empreiteira responsável abandonou os trabalhos com apenas 19% de execução, em meio às denúncias da Operação Quadro Negro, que apurou o desvio de verbas estatual que seriam para a educação.







Caso estivesse pronto, o centro teria capacidade para atender até 900 estudantes com cursos técnicos a partir da demanda da cidade e da região. A proposta é de 6,5 mil metros quadrados de edificação, com 12 salas de aula, área administrativa, cozinha, refeitório, biblioteca, banheiros e ginásio coberto. Atualmente, o lugar acumula mato, que foi cortado recentemente, paredes quebradas e despejo irregular de lixo.





De acordo com o Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional), a ordem de serviço para início das obras está programada para esta terça-feira (28).

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.