Parque Arthur Thomas terá trilha guiada em celebração ao 'Junho Verde' em Londrina

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) irá promover, na quinta-feira (20), das 14h às 16h, uma trilha guiada pelo Parque Municipal Arthur Thomas, como parte das atividades desenvolvidas durante a Campanha Junho Verde. O evento é aberto para toda a comunidade, e quem quiser participar deve realizar a sua inscrição até a quarta-feira (19), pelo formulário on-line . A unidade fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza (região sul).







Durante a atividade, os educadores ambientais da Sema irão abordar vários assuntos junto aos participantes, como a história do parque e sua biodiversidade, e orientarão sobre formas de prevenir a degradação ambiental.

Instituída pela Lei Federal n°14.393/2022, a Campanha Junho Verde foi criada com o objetivo de conscientizar a população em prol da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, bem como sobre o controle da poluição e da degradação dos recursos naturais.





De acordo com a assessora de Educação Ambiental da Sema, Lidiani Isidoro, o objetivo principal da trilha guiada é incentivar a população a visitar e conhecer melhor o Parque Arthur Thomas e sua biodiversidade. “É um bem natural magnífico, situado na área urbana e acessível, que merece ser valorizado e protegido por todos nós”, afirmou.

O secretário municipal do Ambiente, André Shindy Chen, destacou que essa é uma oportunidade para que as pessoas tenham contato direto com a natureza e recebam orientações da secretaria sobre temas ambientais. “A trilha guiada é uma ótima maneira de se conectar, para aqueles que apreciam a natureza”, disse.





EM 1975

Estabelecida no ano de 1975, a unidade de conservação está aberta à visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, com entrada gratuita.





Atualmente, as trilhas do Tatu e da Capivara estão liberadas para os visitantes. Alguns cuidados são essenciais durante a visita, como o uso de repelente e proteção solar, além de não deixar resíduos no parque.





É importante destacar que é proibido alimentar os animais. Por ser uma unidade de conservação, durante as visitas deve-se apenas contemplar a beleza natural, respeitando os animais e a natureza de modo geral.

(Com informações do N.Com)