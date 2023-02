Passageiros sofrem com vandalismo e abandono de pontos de ônibus em Londrina

A auxiliar de cozinha Claudia Lima Olimpio trabalha no centro de Londrina e todos os dias espera o ônibus do transporte coletivo no ponto que fica na avenida Higienópolis, perto do cruzamento com a avenida Juscelino Kubitschek, duas das principais vias da cidade. No lugar, tem que enfrentar a estrutura suja, pichada e com um dos vidros estilhaçado. “Deveriam dar mais atenção para isso. Só arrumam em época de eleição. Não se importam com o trabalhador que depende desse ponto”, reclamou.





Assim como a estrutura da Higienópolis, a grande maioria dos 93 abrigos do modelo Superbus está vandalizada e sem nenhum tipo de manutenção, o que se torna um problema para os passageiros. Em muitos pontos, os vidros que deveriam proteger contra a chuva foram arrancados. Além disso, apresentam ferrugem e diversos rabiscos. “O pessoal paga pelo ônibus e tem uma estrutura como essa, feia. O povo não merece, é falta de respeito”, desabafou o aposentado João Ramos Lourenço.

