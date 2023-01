Passarela flutuante no Lago Igapó recebeu mais de 150 mil visitantes

Antes mesmo de completar 50 dias de sua inauguração, a passarela flutuante instalada pela Prefeitura de Londrina sobre o Lago Igapó II segue atraindo a população, com números positivos e superando expectativas.





Nesta terça-feira (4), a estrutura atingiu a marca de 150.397 visitantes, contabilizados desde sua inauguração, em 17 de novembro.

O prefeito Marcelo Belinati lembrou que os números de turistas que foram conferir a decoração no Lago Igapó são ainda maiores.





Além da passarela com a árvore iluminada de 31 metros de altura, as demais atrações no lago incluem o ônibus panorâmico, que parte do Igapó e faz um tour por pontos decorados da cidade, o pedalinho com iluminação noturna e as barracas que comercializam brinquedos, comidas e bebidas sem álcool.

“Temos recebido elogios de pessoas todo país, e o mais importante é que os londrinenses estão aproveitando muito mais esse espaço tão querido da nossa cidade. E é uma iniciativa que traz ganhos para todos, pois movimenta a economiza local, amplia as opções de lazer das famílias em horários diferenciados, e com certeza vai marcar as lembranças de todos que puderem passar por ali”, comentou.





Segundo o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, “é um número espetacular e bem acima do que estávamos prevendo para esse período, que eram cem mil visitantes”.

Canziani explicou que, com base na média diária de pessoas que percorriam os 200 metros da passarela, a estimativa é que se chegaria na casa dos 150 mil visitantes nos últimos dias da decoração.





E na noite desta quarta-feira (5), a empresa responsável pela decoração do Natal de Londrina conduziu uma pesquisa entre pessoas que aguardavam na fila para entrar na passarela, com o objetivo de identificar suas origens.

Das 1.538 pessoas ouvidas, 1.044 eram de Londrina. Outras 122 vinham do estado de São Paulo, 17 de Santa Catarina, 16 de Minas Gerais, seis do Rio Grande do Sul, quatro do Mato Grosso do Sul e três de Roraima. Havia ainda duas pessoas do Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás, uma do Pará e 122 de outras cidades do Paraná.





Estrangeiros também estavam na fila para percorrer a passarela. Nessa mesma pesquisa, foram identificados 11 visitantes da Colômbia, sete de Portugal, quatro dos Estados Unidos e um do Paraguai, Argentina e Itália.





Com os dados da pesquisa, Canziani comemorou que o Natal de Londrina esteja se consolidando como referência no país.





“A bela imagem da cidade foi divulgada e compartilhada, inclusive para outros países. O resultado de retorno econômico que estamos tendo, e ainda vamos ter pelos próximos dias, é algo nunca atingido no histórico das festividades que marcam o fim de ano da cidade. Esse projeto aprovado pelo prefeito Marcelo Belinati foi extremamente assertivo”, ressaltou.