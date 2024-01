Pintura da trincheira da Leste-Oeste vai custar até R$ 512 mil

A trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com Rio Branco, na área central de Londrina, só vai ser completamente entregue em abril, porém, já existe outro serviço sendo planejando assim que isso acontecer.





A estrutura de concreto será pintada. A prefeitura publicou a licitação para contratar uma outra empresa que assuma este trabalho. O valor máximo do edital é de R$ 512 mil.

Os interessados poderão apresentar proposta até o dia 22 de janeiro. O prazo para concluir a intervenção é de três meses a partir da assinatura da ordem de serviço. Deverá ser utilizada pintura látex acrílica premium, sendo duas camadas a serem aplicadas. A cor que vai dar o tom da estrutura não foi informada.





A pintura da trincheira virou alvo de contestação entre algumas secretarias do município. No ano passado, a Gestão Pública questionou a pasta de Obras do motivo do serviço não ter sido incluído no contrato com a TCE Engenharia, responsável pela edificação do túnel.





A avaliação foi de que seria mais viável uma empresa especializada neste tipo de trabalho.







