Secretaria de Obras de Londrina autoriza aditivo que dá prazo de mais quatro meses para conclusão da trincheira

Após mostrar uma resistência inicial em relação ao período solicitado pela empresa, o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, avalizou os quatro meses a mais de prazo para a esperada conclusão da obra da trincheira da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina.





''Face ao exposto pelo engenheiro fiscal da obra, nada a opor quanto à formalização de termo de aditivo contratual para prorrogar o prazo de execução em mais 125 dias, sem prejuízo de responsabilização da empresa pelo atraso'', destacou o secretário no documento que a reportagem teve acesso. A autorização é retroativa ao dia 26, até então data final para entrega da construção.

Agora, cabe à secretaria municipal de Gestão Pública apenas formalizar o aditivo de tempo. Nesta semana, a FOLHA mostrou que os engenheiros responsáveis por acompanhar os serviços concordaram com os meses extras, alertando que um rompimento no contrato poderia fazer com que a trincheira fosse finalizada apenas daqui 14 meses.





A obra começou em janeiro de 2021, era para ter ficado pronta no mesmo mês deste ano, entretanto, houve prorrogação para julho e, na sequência, para dezembro. No último dia 22 o município liberou a circulação dos veículos pela rotatória, com os trabalhos ficando concentrados a partir de agora no túnel. O custo total é de R$ 33,1 milhões.