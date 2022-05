Polícia apreende quase 200 motos em ferro-velho na avenida Dez de Dezembro, em Londrina

A Polícia Civil apreendeu, na manhã desta quarta-feira (25), quase 200 motos e carcaças de motocicletas em um ferro-velho localizado na avenida Dez de Dezembro, área central de Londrina. A operação foi desencadeada pela delegacia de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), que há meses investiga motos adulteradas que estão circulando na cidade e teriam relação com o estabelecimento londrinense, entre outros comércios do próprio município.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com o delegado Maurício de Oliveira Camargo, as motos recolhidas passaram por perícia do Instituto de Criminalística. “Após a conclusão da perícia estamos fazendo a remoção dessas motos, que são objeto de investigação”, pontuou. “Para não acontecer nada e perdermos a materialidade do crime, fizemos a apreensão. São motos com chassi adulterado, número do motor adulterado, alerta de furto e roubo”, acrescentou.



Continua depois da publicidade





O empresário Wilson Ramos, proprietário do ferro-velho, refutou as suspeitas. “Compro apenas de leilão. A Criminalística periciou as motos e em todas meu advogado apresentou nota fiscal, nada está irregular. O leilão vendeu adulterado para mim, porque não posso usar o bloco numerado, mas posso aproveitar o que vem dentro do motor e estão achando que isso é adulteração. Nas próprias notas vêm escrito adulterado”, argumentou.







Continue lendo na Folha de Londrina