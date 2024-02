PM de Londrina é condenado a 13 anos prisão por estupro de duas mulheres em situação de rua

O policial militar acusado de estuprar duas mulheres em situação de rua em Londrina foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida pela 4ª Vara Criminal do município.





Os crimes foram cometidos pelo servidor público entre o final de 2022 e janeiro de 2023, em um imóvel abandonado e ocupado por moradores de rua e usuários de droga, na rua Belém, centro de Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O PM teria se aproveitado da situação de vulnerabilidade social das vítimas para cometer os crimes. Entre as provas, estão imagens de câmeras de segurança que mostram o agente entrando no imóvel fardado. Ele teria usado arma da corporação para ameaçar as mulheres. Outra prova foi o material genético confrontado nas perícias, que demostraram o abuso sexual. O advogado Mauro Martins, assistente de acusação, acredita que o juiz considerou a robusta prova e alguns agravantes ao anotar a sentença.





Mesmo com a pena estipulada em 13 anos de prisão, o criminalista informa que entrará com recurso para elevar a pena estipulada pela Justiça.

Publicidade





Os casos só vieram à tona quando uma das vítimas criou coragem e resolveu denunciar o PM. O homem nega as acusações e está preso no Complexo Médico Penal em Curitiba e responde também pelo crime importunação sexual em processo na Vara da Auditoria Militar e poderá ser expulso da corporação. A defesa do acusado não foi encontrada pela reportagem.





Publicidade

No final do ano passado, a 1ª Vara de Fazenda Pública de Londrina acatou ação indenizatória e determinou que as três mulheres em situação de rua recebam R$ 100 mil do Estado por danos morais.





LEIA TAMBÉM: