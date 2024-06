Ponte ao lado do parque Arthur Thomas em Londrina será interditada a partir de sábado

A partir deste sábado (15), a ponte Vereador Amélio Vieceli, localizada ao lado do parque Municipal Arthur Thomas e que interliga a avenida Dez de Dezembro e a rua Charles Lindemberg, na zona sul de Londrina, será interditada. A medida será aplicada para continuidade da obra de cercamento e adequações do parque, iniciada em agosto do ano passado, e que demanda o uso de máquinas pesadas neste trecho.





Para minimizar o impacto no trânsito, aos sábados e domingos a ponte ficará totalmente interditada das 8h às 18h. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, o bloqueio será das 9h às 11h e das 14h às 16h30.

Os acessos estarão devidamente sinalizados para que os condutores optem por vias alternativas. Entre as opções, quem está na Via Expressa poderá acessar a Charles Lindemberg utilizando a alça que interliga a avenida Dez de Dezembro com a rua Enzo Rufino.





RETIRADA DO ALAMBRADO

A previsão é que a interdição prossiga até 11 de julho. No decorrer desse período, as equipes que executam o cercamento do parque farão a retirada do antigo alambrado. Esse serviço de demolição inicia neste fim de semana, com atividades programadas para sábado (15) e domingo (16). E, além dessa frente de trabalho, as equipes também estão realizando a colocação de chapa no topo dos paliteiros, que irão substituir toda a cerca antiga no entorno do Arthur Thomas.

Outros serviços em andamento incluem a construção de calçada com piso tátil e montagem do muro paliteiro. A travessia de animais e o letreiro no pórtico do parque municipal já foram concluídos, bem como a implantação da faixa elevada para pedestres. As próximas etapas da obra serão a conclusão das calçadas, do muro paliteiro e a pintura.





Esta obra é realizada pela Prefeitura de Londrina por meio da empresa Engetela Comércio e Serviços, contratada via licitação na modalidade Concorrência Pública n° 0013/2023. Com investimentos na ordem de R$ 5.396.824,83 a obra tem prazo de conclusão estipulado para o final de agosto deste ano.





(Com informações do N.Com)