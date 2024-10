Ponto comercial no centro de Londrina voltará a ter supermercado; saiba qual

A rede londrinense de supermercados Santarém já iniciou as obras de readequação do espaço da nova loja que será instalada na região central. O ponto comercial localizado na esquina das ruas Pio XII e Santos está sendo ampliado e a inauguração deverá acontecer em novembro, mês em que a rede comemora 51 anos. O investimento é de cerca de R$ 7 milhões e a previsão é de gerar entre 60 e 70 empregos diretos.







Esta será a sexta loja da rede, a primeira no centro de Londrina. Segundo o proprietário, Ramiro Alves Dias Branco, muitos clientes se deslocam para fazer suas compras nas unidades da rede localizadas em bairros mais afastados e abrir uma filial na região central era um projeto antigo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Na esquina onde será instalada a nova unidade já foi ocupada por uma outra rede supermercadista que encerrou as atividades em Londrina no final do ano passado. Com o imóvel vago, Branco iniciou as negociações diretamente com os investidores responsáveis pela locação do espaço e o projeto de instalação do empreendimento prevê a ampliação da área de circulação de clientes em cerca de 200 metros quadrados. “Vão ser em torno de mil metros quadrados da área de vendas. Vamos abrir essa loja, que vai nos exigir um pouco mais de recursos e investimento. Tem a estruturação da parte hidráulica, elétrica, forros, equipamentos novos e mais modernos. Queremos fazer uma loja bem bonita. A nossa meta é inaugurar em novembro.”